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إطلاق منصة متخصصة لدعم صناع المحتوى الرقمي الهادف في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 04:59 مساء
إطلاق منصة متخصصة لدعم صناع المحتوى الرقمي الهادف في ليبيا
حفل إطلاق «منصة هادف» في طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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أطلق صندوق دعم الإعلاميين التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ظهر اليوم الإثنين، منصة متخصصة لدعم صناع المحتوى الرقمي الهادف في ليبيا تحت مسمى «منصة هادف»، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

أهداف المنصة
وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي في كلمة له خلال حفل إطلاق «منصة هادف» إن هذه المنصة «تعد الخطوة الأولى للإسهام في دعم القدرات الشابة الواعدة، ونشر الوعي المجتمعي والقيمي والأخلاقي».

- وليد اللافي: الحكومة بصدد تأسيس صندوق دعم الإعلاميين

وأكد مدير صندوق دعم الإعلاميين علي عاشور في كلمة له أن المنصة الإلكترونية «تولي اهتمامًا خاصًا بصناع المحتوى الرقمي الرصين»، و«ستعمل على أن يكون المحتوى ذا جودة عالية مع الحفاظ على الهوية الليبية والقيم المجتمعية وبما لا يتعارض مع مبادئ وأخلاقيات المجتمع».

تبني المواهب الشابة في ليبيا
وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «المنصة الرقمية الأولى من نوعها في ليبيا تسعى إلى تبني المواهب الشابة في مجال صناعة المحتوى وتحفيزهم على نشر محتواهم بما يضمن إثراء ورفع جودة المضمون الرقمي المقدم من قبل الشباب الليبي. كما توفر الدعم المالي لصناع المحتوى المسجلين بها، عبر محفظة يتضمنها الحساب الشخصي لكل صانع محتوى هادف».

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى أنه جرى توقيع التعاقد بين الشركة القابضة للاتصالات وصندوق دعم الإعلاميين لإنشاء المنصة خلال فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

حفل إطلاق «منصة هادف» في طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق «منصة هادف» في طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق «منصة هادف» في طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق «منصة هادف» في طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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