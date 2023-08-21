تاياني: قوارب صيد مزيفة تغادر من ليبيا إلى صفاقس

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن قوارب صيد مزيفة يقودها تجار البشر تغادر من ليبيا إلى صفاقس وتحمل المهاجرين، وفق وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأوضح تاياني، في مقابلة مع «كورييري ديلا سيرا»، أن «مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط، ويتعلق الأمر بالأزمات الموجودة مسبقًا لحكومتنا، ولكن أيضًا الأزمات الجديدة».

أزمات الهجرة غير الشرعية من أفغانستان وباكستان والسودان

وأضاف «لا يزال طريق البلقان مهزومًا، والدفعة من القارة الأفريقية هائلة أيضًا بسبب أزمة الغذاء، وهناك أزمات في أفغانستان وباكستان والسودان وساحل العاج وغينيا، وبوركينا فاسو، واليوم أيضًا في النيجر، التي كانت بلدًا ملتزمًا باحتواء الهجرة الجماعية».

- وزير إيطالي: ميلوني ناقشت «خطة ماتي» في ليبيا

- وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

- الطرابلسي يعرض على نظيره الإيطالي خطة «الداخلية» لمكافحة الهجرة والتهريب

وقال تاياني «في هذه الساعات فقط أبلغونا أنهم استولوا على 4 قوارب جاهزة للمغادرة في صفاقس.. أسلحة وأموال.. لكن لديهم مشكلتين كبيرتين، إحداهما قوارب صيد مزيفة يقودها تجار البشر تغادر من ليبيا إلى صفاقس، والأخرى مرتبطة بصعوبة التدخل بسبب نقص الوسائل والرجال عندهم».