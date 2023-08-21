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ترحيل 17 هنديا كانوا محتجزين في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 21 أغسطس 2023, 03:02 مساء
ترحيل 17 هنديا كانوا محتجزين في زوارة
العمال الهنود بعد عودتهم من ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت جريدة «إيكونوميك تايمز» الهندية أن السلطات الليبية وافقت على إعادة 17 عاملا هنديا إلى بلادهم، كانوا محتجزين على يد تشكيل مسلح في مدينة زوارة.

ونقلت الجريدة، اليوم الإثنين، عن مصادر مطلعة، أنه جرى إنقاذ العمال الهنود، وهم من ولاية بنجاب ودخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية ولا يملكون جوازات سفر رسمية، في أعقاب جهود بذلتها وزارة الشؤون الخارجية الهندية. ووصل العمال إلى مطار نيودلهي، أمس الأحد.

ولفتت المصادر إلى دور مهم لعبته السفارة الهندية لدى تونس في تحرير وترحيل العمال الهنود، الذي كانوا محتجزين على يد عصابة مسلحة في مدينة زوارة، منذ مايو الماضي، بعد تهريبهم إلى البلاد.

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وتلقت السفارة الهندية في تونس اتصالات من أهالي وذوي العمال الـ17، منذ مايو الماضي، قامت على إثرها بالتواصل على الفور مع السلطات في ليبيا، وعبر قنوات غير رسمية كذلك سعيا لتحرير العمال.

وفي الثالث عشر من يونيو الماضي، تمكنت السلطات الليبية من إنقاذ العمال، لكنها أبقتهم في حوزتها بالنظر إلى دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

وبعد تدخل مباشر من السفير الهندي لدى تونس ومسؤولين آخرين في نيودلهي، ذكرت المصادر أن السلطات الليبية وافقت على إطلاق العمال وإصدار وثائق سفر طارئة لهم حتى يتسنى لهم العودة إلى الهند.

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