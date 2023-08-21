الحويج: توحيد «المركزي» سيؤدي إلى استقرار الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج إن توحيد مصرف ليبيا المركزي سيؤدي إلى استقرار الدينار الليبي والمركز المالي للمؤسسات المصرفية.

وأشاد بمسار توحيد المصرف، معربا عن دعمه جهود إدارة المصرف في معالجة الآثار الناتجة عن الانقسام السابق، حسب بيان على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأبدى الحويج تطلعه للعمل مع المصرف في رسم السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للدولة لتحقيق التنمية.

توحيد المصرف المركزي

وأمس الأحد، أعلن المصرف المركزي اجتماع الكبير مع نائبه مرعي رحيل في المقر بطرابلس «كدليل على توحيد المصرف»، فيما أكد الاثنان عودته مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

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وأضاف المصرف في بيان، أن الاجتماع عقد «تنفيذا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد»، مشيرا إلى أن «مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة، والاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام».