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بعد إعلان «توحيد المركزي».. جامعة الدول العربية مستعدة لتقديم المشورة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 12:50 مساء
بعد إعلان «توحيد المركزي».. جامعة الدول العربية مستعدة لتقديم المشورة
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، (أرشيفية: الإنترنت)
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رحبت جامعة الدول العربية بإعلان إعادة توحيد المصرف المركزي، من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي، يوم أمس الأحد، وذلك بعد نحو عقد من الانقسام، وأعربت عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدما في إجراءات توحيده.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي إن «المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزا لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيرا جراء انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة».

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وأشار الناطق الرسمي إلى «أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مُشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقا، وبما يُفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة».

يوم الأحد، كان الاجتماع الذي عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي، وإعلان «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة»، وهو اللقاء الأول المعلن بين الكبير ومرعي منذ إقالة النائب السابق للمحافظ (محافظ المصرف في بنغازي) علي الحبري في نوفمبر الماضي.

ترحيب محلي ودولي بـ«توحيد المركزي»
وتوالت ردود الفعل المحلية، وكان اللافت هو ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بهذه الخطوة بعد أكثر من تسعة أعوام على إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في جلسة المجلس التي واكبت بدايات الانقسام في العام 2014؛ إذ دعا رئيس مجلس النواب «جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة». وعلى الخط نفسه ثمنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد «الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستجرى معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما المجلس الرئاسي -الذي شكل الشهر الماضي لجنة عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية- فقد حث إدارة المركزي على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة». كما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة».

وعلى الصعيد الدولي، فإن الأمم المتحدة التي قادت جهودا سابقة لتوحيد المركزي، فقد عبرت عن أملها في «زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد»، في حين رأت واشنطن في بيان نشرته سفارتها لدى ليبيا أن «إظهار الوحدة هذا يعد مثالا مهما للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات».

وفي يوليو 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنها انتهت من الإجراءات اللازمة لإجراء تدقيق دولي مستقل في حسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، مما فتح آمالا واسعة على طريق إعادة توحيدهما.

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