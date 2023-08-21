أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 21 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، مقابل الدينار اليوم الإثنين.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.82 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.24 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار.

كما لم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.17 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.65 دينار.