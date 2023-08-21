«الدعم المركزي» يواصل الانتشار في عين زارة والفرناج وطريق الشوك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشار تمركزات أمنية اليوم الأحد في مناطق عين زارة والفرناج وطريق الشوك، وهي المناطق التي شهدت توترات أمنية خلال الأسبوع الماضي.

وتتبع تمركزات الأمنية الإدارة العامة للدعم المركزي، وتأتي في إطار عمل الغرفة الأمنية المشكلة حديثًا من الإدارات والأجهزة الأمنية لـ«المجاهرة الأمن وبث الطمأنينة»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الداخلية: نشر دوريات ثابتة ومتحركة لتعزيز الأمن بطرابلس

والثلاثاء الماضي، أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي قرارًا رقم 1288 بشأن تشكيل غرفة أمنية داخل العاصمة تتولى «فض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة؛ لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة».

تمركزات أمنية في عدة مناطق بطرابلس، 20 أغسطس 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تمركزات أمنية في عدة مناطق بطرابلس، 20 أغسطس 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تمركزات أمنية في عدة مناطق بطرابلس، 20 أغسطس 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تمركزات أمنية في عدة مناطق بطرابلس، 20 أغسطس 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تمركزات أمنية في عدة مناطق بطرابلس، 20 أغسطس 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تمركزات أمنية في عدة مناطق بطرابلس، 20 أغسطس 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)