مجموعة العمل المعنية بنزع السلاح تشيد بجهود الأعيان في خفض التصعيد بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت مجموعة العمل المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، بجهود أعيان وقادة المجتمع المحلي في خفض حدة التصعيد خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، وإعادة الهدوء إلى المناطق المتضررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفصلي الثالث للمجموعة الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة، الجمعة الماضية 18 أغسطس في تونس، بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين وفرق الأمم المتحدة العاملة في ليبيا.

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واستعرض المشاركون في الاجتماع التقدم الذي جرى إحرازه في دعم عملية ما قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (الحوار، والتدريب، والإفراج عن المحتجزين، والمصالحة). كما ناقشوا بعض المنطلقات لإنجاز الخطوات التالية مع توسيع مشاركة لأصحاب المصلحة الليبيين.

وبالإضافة إلى جهود البعثة الأممية، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في 23 أكتوبر 2021 المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الذي دشنته وزارة العمل والتأهيل، تحت شعار «بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة»، بهدف إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة.