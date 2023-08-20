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حكومة حماد ترحب بالإعلان عن توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 03:26 مساء
حكومة حماد ترحب بالإعلان عن توحيد المصرف المركزي
من اجتماع أسامة حماد مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من المسؤولين، 30 مايو 2023. (أرشيفية: بلدية بنغازي)
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رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأحد، بمخرجات اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي الذي نتج عنه الإعلان عن توحيد المصرف عقب الانقسام الذي عانى منه لسنوات عديدة مما أثر بالسلب على المواطن.

وثمَّن بيان صادر عن حكومة حماد «كافة الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستجري معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق الأحد، جرى الإعلان عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي .

ردود أفعال الرئاسي والدبيبة وعقيلة
وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة، إذ حث المجلس الرئاسي، في بيان اليوم الأحد، إدارة المصرف المركزي على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة».

من جهته، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة»، فيما دعا عقيلة صالح «جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة».

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وفي نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري من منصبه، وفي اليوم التالي أعلن المجلس تعيين مرعي رحيل مكانه. وقبل رحيله، قال الحبري في أكتوبر الماضي إن الصديق الكبير علق مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشددًا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وفي 19 فبراير الماضي ناقشت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي. ووقتها شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة أن «يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم».

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