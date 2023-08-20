«السلامة البحرية» تدرب وحدات الإنقاذ البحري في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت هيئة السلامة الوطنية، تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري، في مدينة زوارة، حيث شارك مدربون بإدارة الإنقاذ البحري بالهيئة، عناصر وحدة الإنقاذ في المدينة الغوص على عمق 18 مترا ، وذلك عقب أيام من تحذير الهيئة للمصطافين بتوخي الحيطة والحذر أثناء السباحة في مياه المدينة.

وقالت هيئة السلامة البحرية، في بيان عبر«فيسبوك» أن إدارة الإنقاد البحري أجرت إلى وحدة الإنقاد البحري في زوارة، موضحة أن أعضاءها شاركوا أعضاء الوحدة في عملية الغوص داخل البحر في مدينة زوارة بعمق 18متراً، بمشاركة مركز تدريب الغوص بالهيئة.



دعوات لتوخي الحذر بعد تسجيل قمينس أعلى حصيلة للغرق



ومطلع الشهر الجاري، توالت تحذيرات الهيئة للمصطافين من السباحة على طول الشواطيء الليبية؛ إذ حذرت هيئة السلامة الوطنية، الثاني من أغسطس الجاري، المواطنين من السباحة في الأماكن المفتوحة، إثر تسجيل أعلى حصيلة للغرق بمنطقة قمينس في الفترة ما بين 18 و30 يوليو الماضي.

وقال المسؤول الإعلامي لوحدة الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية حاتم إدريس لوكالة الأنباء الليبية «وال»، إن منطقة قمينس سجلت 43 حالة شروع في غرق بينهم ثمانية مهاجرين خلال الفترة من 18يوليو إلى نهاية الشهر الماضي، في حصيلة هي الأعلى خلال أسبوعين متتاليين، لافتا إلى وفاة 17 شخصا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 18 آخرين أحياء.

وعزت الإدارة في بيان منشور على صفحة هيئة السلامة بموقع «فيسبوك»،يوم 6 من أغسطس الجاري تحذيرها إلى قوة الرياح البحرية، وارتفاع الموج إلى ما بين متر وثلاثة أمتار.

هيئة السلامة الوطنية أجرت تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري في زوارة 20 أغسطس2023(صفحة الهيئة)

هيئة السلامة الوطنية أجرت تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري في زوارة 20 أغسطس2023(صفحة الهيئة)