  • Alwasat News
Atwasat

«السلامة البحرية» تدرب وحدات الإنقاذ البحري في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 01:27 مساء
«السلامة البحرية» تدرب وحدات الإنقاذ البحري في زوارة
هيئة السلامة الوطنية أجرت تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري في زوارة 20 أغسطس2023(صفحة الهيئة)
alwasat radio

أجرت هيئة السلامة الوطنية، تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري، في مدينة زوارة، حيث شارك مدربون بإدارة الإنقاذ البحري بالهيئة، عناصر وحدة الإنقاذ في المدينة الغوص على عمق 18 مترا ، وذلك عقب أيام من تحذير الهيئة للمصطافين بتوخي الحيطة والحذر أثناء السباحة في مياه المدينة.
وقالت هيئة السلامة البحرية، في بيان عبر«فيسبوك» أن إدارة الإنقاد البحري أجرت إلى وحدة الإنقاد البحري في زوارة، موضحة أن أعضاءها شاركوا أعضاء الوحدة في عملية الغوص داخل البحر في مدينة زوارة بعمق 18متراً، بمشاركة مركز تدريب الغوص بالهيئة.

دعوات لتوخي الحذر بعد تسجيل قمينس أعلى حصيلة للغرق

ومطلع الشهر الجاري، توالت تحذيرات الهيئة للمصطافين من السباحة على طول الشواطيء الليبية؛ إذ حذرت هيئة السلامة الوطنية، الثاني من أغسطس الجاري، المواطنين من السباحة في الأماكن المفتوحة، إثر تسجيل أعلى حصيلة للغرق بمنطقة قمينس في الفترة ما بين 18 و30 يوليو الماضي.
وقال المسؤول الإعلامي لوحدة الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية حاتم إدريس لوكالة الأنباء الليبية «وال»، إن منطقة قمينس سجلت 43 حالة شروع في غرق بينهم ثمانية مهاجرين خلال الفترة من 18يوليو إلى نهاية الشهر الماضي، في حصيلة هي الأعلى خلال أسبوعين متتاليين، لافتا إلى وفاة 17 شخصا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 18 آخرين أحياء.
وعزت الإدارة في بيان منشور على صفحة هيئة السلامة بموقع «فيسبوك»،يوم 6 من أغسطس الجاري تحذيرها إلى قوة الرياح البحرية، وارتفاع الموج إلى ما بين متر وثلاثة أمتار.

هيئة السلامة الوطنية أجرت تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري في زوارة 20 أغسطس2023(صفحة الهيئة)
هيئة السلامة الوطنية أجرت تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري في زوارة 20 أغسطس2023(صفحة الهيئة)
هيئة السلامة الوطنية أجرت تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري في زوارة 20 أغسطس2023(صفحة الهيئة)
هيئة السلامة الوطنية أجرت تدريبا لوحدة الإنقاذ البحري في زوارة 20 أغسطس2023(صفحة الهيئة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»

وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال ...
«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي

حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مديرية أمن بنغازي تستعيد أغنامًا سرقت وهربت إلى مصراتة
مديرية أمن بنغازي تستعيد أغنامًا سرقت وهربت إلى مصراتة
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار ...
الإسعاف الطائر يواصل تلقي استغاثات مصابي أحداث طرابلس
الإسعاف الطائر يواصل تلقي استغاثات مصابي أحداث طرابلس
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات ...
عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»
عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
العمل: حملة تفتيش واسعة على العمالة الوافدة الأسبوع القادم
العمل: حملة تفتيش واسعة على العمالة الوافدة الأسبوع القادم...
المنفي يبحث المصالحة الوطنية مع المجلس البلدي بمصراتة
المنفي يبحث المصالحة الوطنية مع المجلس البلدي بمصراتة...
«السلامة البحرية» تدرب وحدات الإنقاذ البحري في زوارة
«السلامة البحرية» تدرب وحدات الإنقاذ البحري في زوارة...
عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»
عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»...
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات ......
المزيد