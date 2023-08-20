بعد اجتماع بنغازي.. مصر تدعو الأطراف الدولية إلى مساندة الجهود الوطنية الليبية الخالصة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد، «جميع الأطراف الدولية إلى مساندة الجهود الوطنية الليبية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي - الليبي»، وذلك في رد فعل مصري على البيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي، أمس السبت، عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وثمنت وزارة الخارجية «ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذا تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالًا بالمسار السياسي، فضلًا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية»، حسب البيان المصري.

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مصر: دعم كامل لمؤسسات الدولة الليبية

وجدد بيان وزارة الخارجية المصرية «دعم القاهرة الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت».

وفي بيان مشترك صدر أمس السبت، أكد المنفي، وعقيلة، وحفتر عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي «إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره». وثمَّن البيان المشترك، الصادر عن اجتماع بنغازي، دور باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، ودعوة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ. وعقب صدور البيان، أطلع رئيس المجلس الرئاسي، مساء السبت، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على نتائج الاجتماع.