أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 20 أغسطس 2023)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، مقابل الدينار اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.82 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.14 دينار، في حين استقر سعر اليورو عند 5.24 دينار.
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار. كما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.17 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.65 دينار مقابل 0.66 دينار أمس.
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