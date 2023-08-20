أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 20 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، مقابل الدينار اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.82 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.14 دينار، في حين استقر سعر اليورو عند 5.24 دينار.