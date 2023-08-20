سرت.. يوم علمي حول الجديد في علاج مرضى السكري

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نظم قسم الباطنة والقلب والكلى بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، السبت، اليوم العلمي حول الجديد في علاج مرضى السكري، وذلك بالتعاون مع شركة إسترازنكا للأدوية .

حضر انطلاق فعاليات هذا الحدث العلمي مساعد المدير العام للمستشفى الدكتور جادالله درياق، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور فتحي الكاسح، ومساعد مدير إدارة الخدمات الصحية سرت ورئيس قسم الباطنة الدكتورة ابتسام السنوسي، وعدد من رؤساء الأقسام والأخصائيين بمختلف الأقسام.

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وتضمنت فعاليات الحدث العلمي إلقاء عدد من المحاضرات العلمية بواسطة عدد من الاستشاريين في تخصص الغدد الصماء والسكري منهم الدكتورة سعاد المحمودي استشارية غدد صماء وسكري، والدكتورة نجوى عبدالرحيم استشارية أمراض غدد صماء وسكري بمركز طرابلس الطبي.

تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي

وأكد الأطباء والعناصر الطبية المساعدة المشاركون بهذا اليوم العلمي، ضرورة تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية منه.

كما شددوا على ضرورة اتباع نصائح الأطباء المختصين للسكري، عند التردد عليهم والمراجعة والعلاج وممارسة النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي للمحافظة على السكر وتناول الدواء الموصوف من الطبيب المختص وإجراء الفحوصات المستمرة حفاظا على الصحة.