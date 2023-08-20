  • Alwasat News
Atwasat

سرت.. يوم علمي حول الجديد في علاج مرضى السكري

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 20 أغسطس 2023, 08:09 صباحا
سرت.. يوم علمي حول الجديد في علاج مرضى السكري
مستشفى «بن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نظم قسم الباطنة والقلب والكلى بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، السبت، اليوم العلمي حول الجديد في علاج مرضى السكري، وذلك بالتعاون مع شركة إسترازنكا للأدوية .

حضر انطلاق فعاليات هذا الحدث العلمي مساعد المدير العام للمستشفى الدكتور جادالله درياق، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور فتحي الكاسح، ومساعد مدير إدارة الخدمات الصحية سرت ورئيس قسم الباطنة الدكتورة ابتسام السنوسي، وعدد من رؤساء الأقسام والأخصائيين بمختلف الأقسام.

- اتفاقية تعاون ببن مستشفى بن سينا والمختبر الطبي في سرت تتضمن تبادل الكوادر الطبية

وتضمنت فعاليات الحدث العلمي إلقاء عدد من المحاضرات العلمية بواسطة عدد من الاستشاريين في تخصص الغدد الصماء والسكري منهم الدكتورة سعاد المحمودي استشارية غدد صماء وسكري، والدكتورة نجوى عبدالرحيم استشارية أمراض غدد صماء وسكري بمركز طرابلس الطبي.

تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي
وأكد الأطباء والعناصر الطبية المساعدة المشاركون بهذا اليوم العلمي، ضرورة تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية منه.

كما شددوا على ضرورة اتباع نصائح الأطباء المختصين للسكري، عند التردد عليهم والمراجعة والعلاج وممارسة النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي  للمحافظة  على السكر وتناول الدواء الموصوف من الطبيب المختص وإجراء الفحوصات المستمرة حفاظا على الصحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا

السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات

نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية ...
ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)

ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)

إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق مشروع «إنصاف» لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار
إطلاق مشروع «إنصاف» لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار
ضبط سيارتين مسروقتين في القره بوللي
ضبط سيارتين مسروقتين في القره بوللي
المنفي يستعرض مع باتيلي نتائج اجتماع بنغازي
المنفي يستعرض مع باتيلي نتائج اجتماع بنغازي
وكيل وزارة الصناعة والمعادن يشارك في فعاليات مهرجان صيف مصراته 2023
وكيل وزارة الصناعة والمعادن يشارك في فعاليات مهرجان صيف مصراته ...
«الطب العسكري» يبدأ ترحيل الحالات الخطيرة جراء أحداث طرابلس للعلاج في تونس
«الطب العسكري» يبدأ ترحيل الحالات الخطيرة جراء أحداث طرابلس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
قيادات ضد الحرب.. «الأعلى للمرأة الليبية» يزور مصابي اشتباكات طرابلس
قيادات ضد الحرب.. «الأعلى للمرأة الليبية» يزور مصابي ......
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 20 أغسطس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 20 أغسطس 2023)...
سرت.. يوم علمي حول الجديد في علاج مرضى السكري
سرت.. يوم علمي حول الجديد في علاج مرضى السكري...
«الطب العسكري» يبدأ ترحيل الحالات الخطيرة جراء أحداث طرابلس للعلاج في تونس
«الطب العسكري» يبدأ ترحيل الحالات الخطيرة جراء أحداث طرابلس ......
وكيل وزارة الصناعة والمعادن يشارك في فعاليات مهرجان صيف مصراته 2023
وكيل وزارة الصناعة والمعادن يشارك في فعاليات مهرجان صيف ......
المزيد