وكيل وزارة الصناعة والمعادن يشارك في فعاليات مهرجان صيف مصراته 2023

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مصطفى السمو في فعاليات افتتاح مهرجان صيف مصراته 2023م، الذي يحظى برعاية وزارة الصناعة والمعادن.

وافتتح فعاليات المهرجان رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بمشاركة وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج وعميد بلدية مصراته محمود السقوطري، وأعضاء المجلس البلدي مصراته، والقنصل التركي والقنصل القطري في ليبيا وعدد من المسؤولين، حسب بيان لوزارة الصناعة والمعادن على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وتضم فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 في نسخته الأولى خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس الجاري عروضًا للسينما والمسرح والسيرك والفنون التشكيلية، إلى جانب عروض السيارات الكلاسيكية ورالي السيارات، وذلك بمشاركة محلية ودولية تشمل دول إسبانيا وتركيا وفلسطين.

-بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023

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مهرجان صيف مصراتة

انطلقت مساء أمس السبت فعاليات كرنفال مهرجان صيف مصراتة 2023، الأول من نوعه في المدينة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة، في كلمة بمناسبة تدشين المهرجان: «رغم ما شهدته البلاد من أحداث أليمة خلال اليومين الماضيين إلا أن الحياة تعود مجددًا اليوم عبر مثل هذه الفعاليات والمهرجانات»، مناشدًا الجميع بتوحيد الجهود للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

أثناء حضور وكيل وزارة الصناعة والمعادة مصطفى السمو فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023، 19 أغسطس (وزارة الصناعة والمعادن على فيسبوك)