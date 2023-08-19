مفوضية الانتخابات تستعد لافتتاح ثمانية مقار جديدة بأنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها لافتتاح ثمانية مقار جديدة في أنحاء ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما افتتحت، اليوم السبت، باكورة تلك المقار في سرت، بحسب بيان للمفوضية على «فيسبوك».

وعلى هامش افتتاح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت، عقد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح اجتماعًا بحضور عضوي المجلس عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، ضم عددًا من رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية، وبحضور المدير العام محمد اقحيص، وعدد من مديري الإدارات بالمفوضية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات مراحل افتتاح المقار الجديدة للمكاتب.

- افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية في سرت بحضور السائح

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش التحضيرات النهائية لافتتاح المقار الجديدة في المواعيد المحددة، وسبل تذليل بعض الصعوبات الفنية والإدارية، ووضع جدول زمني لما تبقى من مراحل الإنجاز.

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يعقد اجتماعًا على هامش افتتاح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت، السبت 19 أغسطس 2023 (صفحة المفوضية على فيسبوك)