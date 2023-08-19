بوجواري يناقش الاستعداد لإقامة معرض صناعي في بنغازي أوائل أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مع مسؤولين من شركة «Atex» لتنظيم المعارض، اليوم السبت، وذلك للنقاش حول إقامة معرض صناعي في المدينة.

وقالت بلدية بنغازي إن المعرض الصناعي مقرر إقامته في الثاني من أكتوبر المقبل، فيما حضر اللقاء رئيس مجلس الإدارة المكلف بغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عبدالمنعم السعيطي، ووكيل الديوان بالبلدية ناصر الأوجلي، ومدير المشروعات أسامة الكزة، وآخرين.

4 أيام للمعرض الصناعي في بنغازي بحضور شركات أجنبية

وتناول الحضور الإجراءات المُتعلقة بإقامة المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام وتُشارك فيه العديد من الشركات الأجنبية والمحلية المُتخصصة في مجالات البناء والتشييد والمواد الغذائية والمُعدات الطبية.

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من جانبه، قال بوجواري إن البلدية مستعدة للتعاون التام مع الجميع من أجل هذا الحدث الاقتصادي الكبير.

بوجواري في لقاء مع مسؤولين من شركة «Atex» لتنظيم المعارض، 19 أغسطس 2023 (بلدية بنغازي)

بوجواري في لقاء مع مسؤولين من شركة «Atex» لتنظيم المعارض، 19 أغسطس 2023 (بلدية بنغازي)