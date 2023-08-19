صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

تقلصت فرص التوصل إلى أي تسوية سلمية محتملة للأزمة الليبية، واستقرار الوضع الأمني في البلاد، في ضوء اتساع رقعة فوضى السلاح مع إهمال بناء جيش وطني موحد، وعجز مؤسسات الدولة؛ بل غياب أهمها، مقابل تضخم المجموعات المسلحة حد التغول أحيانًا في ليبيا.

ومع أحداث العاصمة طرابلس الأخيرة، وما رافقها من اشتباكات دامية بين قوة الردع الخاصة وقوات اللواء «444»، وهما تشكيلان يتبعان ورقيًا المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تعود الأسئلة نفسها حول منطقية وكيفية التحضير لإجراء انتخابات تتبنى الدعوة إليها الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا أمام سطوة السلاح الخارج عن سلطة الدولة الذي تموله وتمول حامليه خزينة الدولة وهي المصرف المركزي، ما أتاح لهؤلاء الطمع في تأمين مكاسب أكبر على الأرض تمكنهم من ممارسة تأثير أكبر على أي عملية سياسية تتعلق بالأزمة القائمة؛ بل بالشأن العام في البلاد.

صراع الجماعات المسلحة على مغانم المال والنفوذ

وبفعل التراكمات التي أنتجتها فصول الصراع الليبي على امتداد 12عامًا، بما فيها غياب سلطات وأدوات حكم قادرة على سيطرة الدولة على السلاح الخارج عن شرعيتها، زاد عامل الصراع على مغانم المال والنفوذ، وبلغ عدد المنتسبين إلى المجموعات المسلحة المنتشرة في البلاد، وخاصة العاصمة طرابلس آلاف المسلحين، وظلت الدعوات على حالها، ونزع سلاحها ودمجها ضمن منظومتي الداخلية والدفاع بمساعدة من الأمم المتحدة مجرد أطروحات نظرية، لم تنتج حتى الآن إنجازًا على الأرض.

لم تكن اشتباكات طرابلس الإثنين - الثلاثاء هي الأولى، في ظل هذا المناخ، ففي أواخر مايو الماضي اندلعت اشتباكات مماثلة إثر واقعة خطف جهاز الردع أحد أفراد اللواء 444، ويعتقد كثير من الليبيين، خاصة سكان العاصمة أنها ستكون الأخيرة، طالما ظلت مسبباتها قائمة وتزداد قوة.

كيف تشكلت المجموعات المسلحة؟

ويعود أول ظهور للتشكيلات المسلحة في ليبيا إلى فبراير 2011، عندما اضطر منتسبوها إلى حمل السلاح في مواجهة الكتائب العسكرية التابعة لنظام العقيد معمر القذافي التي كانت تحاول قمع المنتفضين ضد هذا النظام فيما عرف بثورة 17 فبراير، وقد تشكلت في البداية بشكل عشوائي ودون تدريب، قبل أن يتولى بعض ضباط الجيش الليبي الذين انشقوا عن النظام المهمة إلى جانب وسائل دعم قدمت إليهم من قبل دول ساندتهم في معركة إسقاط النظام.

غير أنه مع مرور الوقت وانسداد العملية السياسية لحل الأزمة في البلاد، تضخمت تلك التشكيلات، أو المجموعات المسلحة، وتغير دورها، واتجهت إلى دائرة الصراع من أجل الغنيمة والنفوذ، وتورط بعضها في أنشطة غير مشروعة، كعمليات التهريب، والخطف، والسطو المسلح، والتعدي على الأملاك العامة، لكن المفارقة هي أن هذه التشكيلات، خاصة الكبيرة منها هي التي حلت محل أجهزة الدولة الأمنية الغائبة، منذ سقوط النظام السابق.

ويسلط تقرير مجلس الأمن الدولي المقرر عرضه خلال إحاطة ليبيا شهر أغسطس الجاري، الضوء على هذه المعضلة، مؤكدا أن الحالة الأمنية «لا تزال تتسم بالتعقيد وارتفاع مستويات التهديد فمازال استخدام الجماعات المسلحة للأسلحة الثقيلة يطرح تحديات أمنية جسيمة مع كثرة حالات تصاعد الصراع فيما بينها ليصل حد الاشتباك الدامي، وهو الأمر الذي ما فتئ يشكل تهديدًا بشكل عام للسكان، ولكل مساعي الحل السلمي في البلاد».

550 قتيلا جراء الاشتباكات خلال عامين

ويثير الاستخدام العشوائي للأسلحة في الأماكن المأهولة الذعر والفوضى بين السكان، في ظل عجز الحكومات المتتالية على إيجاد حل جديد يضع حدًا لمثل هذه الحالات، ووفق مصادر تهتم بالشأن الليبي، فإن أكثر من 550 مدنيًا قتلوا جراء الاشتباكات الدامية بين الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2022، على ذمة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بما في ذلك وقائع إعدام تعذيب حتى الموت جرت في مراكز الاحتجاز، ومن بين 581 حالة وفاة موثقة في التقرير سجلت 487 منها في المناطق الشرقية والغربية - موطن غالبية سكان ليبيا - و 83 حالة في المنطقة الجنوبية.

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وطالبت عديد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات الليبية بالكشف عن مصير شخصيات سياسية ونشطاء تعرضوا إلى الاختطاف على أيدي مجهولين منذ عدة سنوات، دون أن يعرف مصيرهم. مثل عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة التي تعرضت للخطف يوم 12 يونيو 2019 من منزلها من طرف مجموعة مسلحة في بنغازي، والناشط المدني معز بانون المختفي قسريًا منذ العام 2014.

باحث ألماني: نفوذ التشكيلات المسلحة على السلطة والثروة

إلى ذلك تستحوذ مجموعات مسلحة على مواقع مهمة في مؤسسات الدولة، وتحاول الحكومة شرعنة ذلك تحت مسميات مختلفة وعلى مستويات رفيعة في الجهاز التنفيذي، والجيش والأجهزة الأمنية. وتشير ورقة بحثية نشرها المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية وأعدها الخبير الألماني في الشؤون الليبية ولفرام لاخر، إلى أن التشكيلات المسلحة تمارس نفوذًا كبيرًا على القادة والمسؤولين، بالإضافة إلى التحكم في كيفية إدارة وتوزيع الثروات الوطنية.

ونتيجة هذا التخلخل في مفاصل الدولة، كما يرى الباحث، هي أن تلك التشكيلات المسلحة ستُحدد المشهد السياسي والأمني في ليبيا خلال السنوات المقبلة، بسبب تداخل المصالح الخاصة. ويرى الباحث أن المجتمع الدولي يتباين تعامله بشأن مسألة التشكيلات المسلحة في ليبيا في غرب وشرق ليبيا؛ إذ «حظى المشير خليفة حفتر بالاحترام الدولي حينما استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام 2017، ومن خلال اجتماعات لا حصر لها تلت ذلك، منح المسؤولون الغربيون الشرعية الدولية لحفتر دون أن يطلبوا أي تنازلات في المقابل»، فيما يلتقي الدبلوماسيون الغربيون بين حين وآخر قادة المجموعات المسلحة في غرب البلاد.

كما يرى الباحث الألماني أنه في إمكان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ممارسة مزيد الضغوط على قادة المجموعات المسلحة عبر نظام العقوبات، وفي الاتجاه نفسه يمكن للسلطات الأوروبية التحقيق فيما إذا كانت الأصول الأجنبية لأفراد مرتبطين بالتشكيلات المسلحة الليبية مصدرها أنشطة إجرامية، واستغلال رغبة قادة المجموعات المسلحة في الحصول على الشرعية كوسيلة ضغط للتأثير على سلوكهم.

معضلة الدويلات داخل الدولة الليبية

ولا يبدو واقعيًا حسم معضلة وجود التشكيلات المسلحة، خاصة في العاصمة طرابلس حيث تضخمت، واتسع نفوذها، وصارت شبه دويلات داخل الدولة ضمن توازن مختل يميل لصالح هذه المجموعات بفعل الدعم الذي لم يتوقف بواسطة السلاح القادم من الخارج، أو المال المتدفق من مصرف ليبيا المركزي.

ويكشف تقرير المصرف نصف الشهري حول إيرادات الدولة، وأوجه الانفاق، عن صرف نحو مليار من الدينارات إلى ما سماها «أجهزة أمنية» تتبع كلًا من المجلس الرئاسي والحكومة، لا تشمل وزارة الداخلية، والجيش، ما يفتح باب التكهن إلى أن المعني بذلك، هي المجموعات المسلحة.

إلى ذلك فإن هذه المجموعات فرضت نفسها كأجهزة تحت مسميات مختلفة تتولى المهام الأمنية تحت مظلة شرعية أقرها كل من المجلس الرئاسي، والحكومة، مثل «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة» الذي يتبع ورقيًا المجلس الرئاسه، ويقوده، عبدالرؤوف كارة المحسوب على التيار السلفي، و«جهاز دعم الاستقرار» الذي يتبع هو الآخر المجلس الرئاسي، ويقوده، عبدالغني الككلي الشهير بـ«غنيوة، ثم «اللواء 444» الذي يتبع الحكومة، ويقوده، محمود حمزة المنشق عن قوة الردع، وهذه هي المجموعات الكبرى التي تتقاسم النفوذ في العاصمة طرابلس.