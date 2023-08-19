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الأداء الأسبوعي للعملات الدولية مقابل الدينار (12-17 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 01:55 مساء
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية مقابل الدينار (12-17 أغسطس 2023)
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية الأكثر تداولاً مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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تباينت آداء أبرز العملات الدولية المتداولة في السوقين الرسمية والموازية مقابل الدينار في تعاملات الأسبوع الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار إلى 4.82 دينار يوم الخميس مقابل 4.80 دينار الأحد الماضي حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. كذلك ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار مقابل 6.10 دينار، في حين انخفض سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.26 دينار.

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وارتفع الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار، واستقر الدينار التونسي عد 1.56 دينار. كما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.17 دينار، بينما استقر سعر اليوان الصيني عند 0.65 دينار.

الآداء الأسبوعي للدينار مقابل عملات دولية وعربية بالسوق الموازية
وفي السوق الموازية، ارتفع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار يوم الخميس الماضي، مقارنة بتعاملات السبت الماضي. وزاد سعر صرف الدولار في السوق الخميس إلى 5.17 دينار مقابل 5.14 دينار السبت، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بينما استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.58 دينار، والجنيه الإسترليني أيضا عند 6.50 دينار. واحتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار، والليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.19 دينار.

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