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افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية في سرت بحضور السائح

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 19 أغسطس 2023, 02:42 مساء
افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية في سرت بحضور السائح
رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات عمائد السائح خلال افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
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افتتحت مفوضية الانتخابات المبنى الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية في سرت، اليوم السبت، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

حضر الحفل أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد إقحيص، وعميد بلدية سرت، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الخامسة سرت الجفرة خليج السدرة، وعدد من الأعيان والحكماء بالبلديات التابعة للمكتب.

ويشمل عمل المكتب ثلاث دوائر انتخابية فرعية هي: سرت، والجفرة، والسدرة، كما يضم بلديات سرت، والجفرة، وهراوة، وزلة، والسدرة، وزمزم، وأبو قرين.

وأفاد رئيس قسم الإعلام بالدائرة الانتخابية الخامسة بسرت أن المساحة الإجمالية المقام عليها المبنى الإداري 2000 متر مربع، وجرى إنجاز العمل في مدة 240 يومًا.

وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن السائح بحث مسألة افتتاح مقر جديد لمفوضية الانتخابات في طبرق، خلال لقائه رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية.

وناقش السائح وبوالخطابية، تعديل قانون إنشاء المفوضية القاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية، و«التحضيرات التي تتبعها في سبيل الإيفاء بهذه المهام الجديدة وفقا لأعلى المعايير المعمول بها عالميا».

- المفوضية تناقش مشروع اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية وربطها بالعامة
- نشر تعديل قانون مفوضية الانتخابات وقرار تكليف القوي في الجريدة الرسمية
- السايح وبوالخطابية يناقشان الانتخابات البلدية وافتتاح مقر المفوضية في طبرق

نقاش حول اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية
وفي يوليو الماضي، اجتمع مجلس إدارة المفوضية مع الإدارات الفنية التابعة لها، وذلك للمناقشة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، وكذلك ربطها بالانتخابات العامة وتزامن هذه الاستحقاقات لتوفير الوقت والجهد.

جانب من افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
جانب من افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
جانب من افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
جانب من افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
جانب من افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
جانب من افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
جانب من افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
جانب من افتتاح مكتب إدارة الانتخابات في سرت. (المفوضية)
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