مركز أميركي: 5 سيناريوهات للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

توقع مركز «ويلسون» البحثي في الولايات المتحدة 5 احتمالات بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، كما هو مقرر نهاية العام 2023، مشيرا إلى تشاؤم بشأن إمكان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالنظر إلى تأجيلها عدة مرات في السنوات الماضية نتيجة الخلافات التي لا تزال قائمة بين الأطراف السياسية.

وعلى الرغم من بعض التطورات السياسية التي شهدتها ليبيا خلال العام الجاري، إلا أن الباحثة في الشؤون الأفريقية، أديسون إميج، رأت، في مقال نشره المركز البحثي أمس الجمعة، أن مستقبل الانتخابات في ليبيا يظل غير واضح، مشيرة إلى عديد السيناريوهات المحتملة التي قد نشهدها خلال الأشهر المقبلة.

5 سيناريوهات للانتخابات في ليبيا

ناقشت الباحثة سيناريوهات مختلفة قد نشهدها خلال الأشهر المقبلة، أولها إجراء انتخابات ناجحة، على الرغم من أنه سيكون سيناريو غير مرجح بدرجة كبيرة.

وقالت: «قد يصل القادة السياسيين في ليبيا إلى توافق بشأن قوانين الانتخابات، وإجراء انتخابات ذات مصداقية. نجاح الانتخابات من شأنه وضع البلاد من جديد على مسار التوافق الوطني، كما يمكن لحكومة موحدة أن تعالج الأزمات المختلفة التي تعاني منها البلاد، مثل الفساد ومشكلة المجموعات المسلحة والوضع الاقتصادي».

السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحا في نظر الباحثة، هو تأجيل الانتخابات مرة أخرى. يعتقد مراقبون للوضع في ليبيا أن الأطراف السياسية ستقرر على الأرجح تأجيل الانتخابات من جديد، مع بقاء بعض النقاط الخلافية دون حل.

وقالت الباحثة: «إجراء الانتخابات يعني نهاية تفويض قادة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، وهم لم يظهروا أي اهتمام في إنهاء الأزمة أو التخلي عن السلطة. كما أن غياب التوافق على القضايا الأساسية منذ العام 2021 يشير إلى تأجيل جديد للانتخابات».

أما المسار الثالث المحتمل في ليبيا فهو إجراء الانتخابات لكنها ستُعتبر غير شرعية أو متنازع عليها. وهنا أشارت الباحثة إلى الفساد المستشري في ليبيا، خصوصا بين الطبقة السياسية، وسط شكوك في إمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتمتع بالشرعية.

وقالت: «الخلاف الكبير بشأن قوانين الانتخابات يسمح للمشاركين بالتشكيك في شرعية العملية الانتخابية أو نتائجها التي لن تكون مرضية بالنسبة لهم».

وأضافت: «يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة للجيش خليفة حفتر، مباحثات سرية قد تنتهي باتفاق لتقاسم السلطة، ما يسمح لهم بالتأثير في الانتخابات وخلق تصورات بأنها غير شرعية».

وتابعت محذرة: « من شأن الانتخابات غير الشرعية أو المتنازع عليها أن تعرقل قدرة الحكومة المنتخبة على حكم ليبيا وتوحيدها. كما يمكن أن تؤدي إلى استمرار الانقسامات داخل البلاد أو تصعيد الصراع».

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إجراء الانتخابات لكن دون تغير الوضع القائم

تحدثت الباحثة في السيناريو الرابع عن إجراء الانتخابات كما هو مقرر لكن دون تغيير حقيقي على الأوضاع على الأرض، مشيرة إلى اعتقاد عديد الخبراء أن إجراء الانتخابات لن يسهم في حل الأزمات المتعددة التي تعاني منها البلاد.

ونبهت من إمكان استغلال الطبقة السياسية الحالية في ليبيا للانتخابات من أجل الحفاظ على سلطتها وإنتاج دوائر النفوذ نفسها الموجودة اليوم، مشيرة إلى ضعف البنية التحتية السياسية، والقيود المفروضة على المجتمع المدني.

وقالت: «عملية وضع القوانين والتخطيط للانتخابات ليست نزيهة، ولا تشمل النساء والشباب والأقليات، بل تقع في يد هؤلاء الممسكين بزمام السلطة.. يمكن إجراء الانتخابات، لكنها سترسخ النخبة الحالية، ولن تؤدي إلى تغييرات حقيقية في المجتمع أو الحوكمة».

تفاقم العنف واندلاع صراع جديد نتيجة الانتخابات

حذرت الباحثة في السيناريو الخامس من تفاقم العنف ونشوب صراع جديد نتيجة الخلاف حول الانتخابات، مشيرة إلى الانتشار الواسع للتشكيلات المسلحة في أرجاء البلاد، والانقسامات العميقة بين القيادة السياسيين، وهو ما أبقى التوترات مرتفعة، وأثار المخاوف بشأن تجدد الصراع.

وشرحت أن العنف قد يتفاقم في ليبيا بسبب الانتخابات بطريقتين: إما أن يقرر أحد القادة السياسيين إنهاء الجمود السياسي والاستحواذ على السلطة بالقوة بدلا من الانتخابات، كما حدث في أغسطس من العام 2022، حينما حاول فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف وقتها من مجلس النواب، الاستيلاء على طرابلس بالقوة لكنه فشل بعد اندلاع اشتباكات مع المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة.

الطريقة الثانية هي اشتعال الصراع على يد مرشح خاسر يقوم بتحدي الفائز عسكريا. وبينما تنص مسودات القوانين على أنه لا يمكن للمرشحين الانخراط بشكل نشط مع جماعة مسلحة أثناء الانتخابات، إلا أنه يمكن للمرشح الخاسر تعبئة المجموعات المسلحة الموالية ومهاجمة الحكومة الجديدة، مما يؤدي إلى صراع طويل الأمد.

وقالت الباحثة: «في ظل الظروف الراهنة، فإن أي من هذه السيناريوهات محتمل بدرجة كبيرة. كما أن مزاعم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إجراء الانتخابات في 2023 يبدو غير واعد. وفيما ينتظر المجتمع الدولي التطورات، فإن الأمر يتوقف على الليبيين أنفسهم لتحديد مسار العملية السياسية».