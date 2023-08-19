مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي وعقيلة وحفتر يجتمعون اليوم في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد مدينة بنغازي، اليوم السبت، لقاء ثلاثيا يجمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفق مصدر من المكتب الرئاسي، تواصلت معه «بوابة الوسط».

ووصل المنفي إلى بنغازي صباح اليوم، إذ كان في استقباله بمطار بنينا الدولي عقيلة صالح، فيما أضاف المصدر أن اللقاء «سيبحث سبل تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع في البلاد، ومسار الانتخابات المزمع إجراؤها».

وتابع المصدر أن اللقاء يأتي «في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة».

هل تؤثر اشتباكات طرابلس على احتمالات الوصول للانتخابات؟

وأربكت اشتباكات طرابلس التي اندلعت الإثنين الماضي المشهد السياسي، وزادت من علامات الاستفهام والتشكيك حول إمكان الوصول إلى انتخابات في ظل تلك الأوضاع.

دارت الاشتباكات بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»، بعد احتجاز آمر لواء «444»، العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى «جهة محايدة» بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ثم مساء الأربعاء أكد مصدر لـ«بوابة الوسط» إطلاقه.

وبعد اندلاع الاشتباكات، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إنها تتابع «بقلق بالغ» الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس، و«تأثيراتها الوخيمة» على المدنيين، معبرة عن مخاوفها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الاستعدادات للانتخابات.

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نورلاند: العنف قد يعيق التقدم الذي تحقق في ليبيا

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إن ليبيا حققت تقدما خلال الأشهر الماضية على عدة أصعدة، معتبرا أن العنف الذي اندلع في طرابلس يمكن أن يعيق هذا التقدم.

أما سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، فرأى أن الاشتباكات «تعكس الحاجة لعملية سياسية شاملة»، لافتا إلى دعم الاتحاد مبادرات بناء التوافق جميعها.

وفي 7 أغسطس الجاري، اجتمع المنفي مع حفتر في بنغازي، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة، كما ناقشا كيفية مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

وفي أبريل الماضي، أعلن المنفي «استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات بما فيها الشراكة مع البعثة الأممية لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام 2023».