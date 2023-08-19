حركة تشادية متمردة تتهم «المجلس العسكري» بالإعداد للتوغل في الأراضي الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

اتهمت «جبهة التغيير والوفاق» التشادية المتمردة، المجلس العسكري الحاكم في نجامينا، بالإعداد للتوغل في الأراضي الليبية بهدف مهاجمة قاعدتهم الخلفية معلنة خرق اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه 2021.

وأعلنت الجبهة المتمردة عن النظام التشادي المعروفة اختصارا بـ«فاكت» في بيان لها اليوم السبت، تعرضها لقصف جوي على القاعدة الخلفية للجماعة يوم الجمعة 18 أغسطس 2023، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة أربعة آخرين. وادّعت «فاكت» أنه على الرغم من استعدادها لإيجاد حل سلمي لأزمة البلاد، فإن المجلس العسكري الحاكم وبعد فشله في إدارة المرحلة الانتقالية قد «أعلن الحرب عليهم».

اتهامات باستعدادات للتوغل داخل الأراضي الليبية

وفي ظل صمت المجتمع الدولي قالت جبهة «فاكت»، إن المجلس العسكري «يستعد اليوم أيضا للتوغل داخل الأراضي الليبية لمهاجمة قاعدتنا الخلفية من أجل إسكات أي صوت معارض» على حد تعبيرها. وعلى ضوء ذلك، أعلنت «فاكت» خرقها وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد في أبريل 2021، وتوعدت النظام الحاكم في نجامينا بأن «رد فعل الجبهة سيكون مؤلما وغير مقيّد».

- الكوني يؤكد لرئيس تشاد أهمية استعادة الشرعية في النيجر دون دفع الأوضاع إلى نزاع مسلح

- أميركا تجدد الدعوة لإطلاق بازوم.. ومطالبات بتدخل مجلس الأمن

- مجموعة غرب أفريقيا لا تستبعد «أي خيار» بالنسبة إلى النيجر

يشار إلى أن هذه الحركة المتمردة كانت إحدى الحركات التي تقف وراء مقتل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي في أبريل 2021، وهدأت المعارك بين الجانبين بدخول الكثير من حركات المعارضة في محادثات الحوار الوطني في صيف 2022. كما حكم القضاء في نجامينا، في مارس الماضي بالسجن المؤبد على أكثر من 400 عنصر من عناصر «فاكت» بينهم قائد المجموعة محمد مهدي. ويتعين على عناصر الجماعة المتمردة دفع مبلغ 30 مليون يورو للدولة التشادية كتعويض عن الأضرار، إضافة إلى ذلك يتعين دفع 1.5 مليون يورو لورثة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إتنو.

وعادت التوترات في 10 أغسطس، وخاصة في منطقة كوري بوغدي الغنية بمناجم الذهب قرب الحدود مع ليبيا، بإعلان «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» نصب كمين لقوات الجيش التشادي، أسفر عن خسائر في الأرواح وأسر جنود، والاستيلاء على أسلحة حسب بيان نشرته هذه الحركة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».