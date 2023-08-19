الكوني لبازوم: استقرار النيجر من أمن ليبيا والمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في اتصال هاتفي مع رئيس النيجر محمد بازوم، مساء أمس الجمعة، «دعم ليبيا للنظام الدستوري والشرعي في نيامي، مشددا على أن سلامة شخص الرئيس النيجري بازوم وأمن النيجر وضمان استقراره عبر إرساء الشرعية والعملية الديمقراطية يعد من أمن ليبيا والمنطقة».

وأضاف الكوني، خلال الاتصال، أن «إيجاد حل سلمي لأزمة النيجر يقف على رأس قائمة أولويات ليبيا؛ وذلك لتجنيب النيجر والمنطقة أهوال الحروب والمنازعات المسلحة، والتناحر العرقي التي من شأنه إرباك المنطقة والعالم»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي على أن «أمن واستقرار النيجر، الذي يجمعه مع ليبيا تاريخ وجغرافيا وأواصر قربى تاريخية لمكونات الشعبين، يعد من أمن واستقرار ليبيا وكامل منطقة الساحل والصحراء». وأوضح الكوني أن «المساعي الليبية ذاهبة لتجنيب النيجر والمنطقة، شبح الصراعات المسلحة، التي تخلق بيئة مواتية للإرهاب والجرائم العابرة للحدود والقارات التي تقتات على أتون الحروب والنزاعات».

الكوني يواصل مساعيه لإيجاد حل سلمي لأزمة النيجر

ويواصل نائب رئيس بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني منذ اندلاع أزمة النيجر، مساعيه مع دول الجوار والمجموعة الاقتصادية لدول الغرب الأفريقي، مشددا على الحفاظ على أمن وحرية شخص الرئيس المنتخب، محمد بازوم. وعشية إعلان إطاحة الرئيس بازوم أعرب الكوني عن رفضه للانقلاب الذي وصفه بأنه ينذر بـ«زعزعة استقرار المنطقة»، مؤكدا في تدوينة عبر منصة «إكس» أن محاولة زعزعة استقرار النيجر البلد الجار والشقيق وجره لأتون صراع، من شأنه أن يهدد استقرار كامل المنطقة.

كما التقى الكوني في هذا السياق رئيس جمهورية تشاد، الفريق أول محمد إدريس ديبي، في أنجامينا، والذي يتزعم تجمع الساحل والصحراء في الوقت الراهن، وبحثا معا سبل إيجاد حلول عاجلة وسلمية للأزمة في النيجر، لتجنيب نيامي حرب قد تجر كامل المنطقة إلى أتون صراعات قد لا تنتهي. وأكد الطرفان -خلال اللقاء- أن ليبيا وتشاد ا تشددان على ضرورة توحيد المواقف داخل تجمع الساحل والصحراء عبر تبني الحل السلمي لأزمة نيامي، موجهين دعوة إلى المجتمع الدولي للتشديد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق لحل الخلافات العالقة في شبه الإقليم.

بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ جنوب ليبيا

اجتماع لـ«إيكواس» في غانا لبحث «تدخل عسكري محتمل» في النيجر

بسبب انقلاب النيجر.. 3 مشاريع كبرى مع ليبيا مهددة بالتوقف

ماذا جرى في النيجر؟

تشهد النيجر منذ 26 من يوليو تطورات متسارعة، إثر إطاحة الحرس الجمهوري بالرئيس «بازوم» في انقلاب دعمه الجيش عقب يومين وأعلن تعليق العمل بالدستور وتشكيل «مجلس وطني لإنقاذ الوطن»، وحكومة مؤقتة لتسيير أعمال البلاد تضم مدنيين وعسكريين.

ومنذ الأحد الماضي، شهدت الأزمة تصعيدا مضطردا، بعدما أثار حديث قادة الانقلاب عن محاكمة «بازوم» بتهمة الخيانة العظمي تنديدا غربيا، إذ جددت الخارجية الأميركية مساندتها رغبة «إكواس» في استعادة النظام الدستوري وأعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء تصريحات «الحكومة الموقتة» التي أعلنها الانقلابيون، مطالبا بالإفراج الفوري عن بازوم، في حين استنكر مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وصف المجلس العسكري في النيجر اتهام بازوم بالخائن، معتبرا أن الاتهام بادرة استفزازية.

وتضفي تلك التطورات حالة من الغموض على مستقبل التفاوض بين إكواس وقادة الانقلاب، بعد أن رحب الطرفان بالجلوس على طاولة التفاوض إثر توسط وفد من مشايخ وحكماء نيجيريا قدم من أبوجا ليلتقي الحكومة الموقتة التي أعلنها الانقلابون، في انيامي، الإثنين الماضين، بإيعاز من الرئيس بولا تينوبو الذي يتزعم كتلة «إيكواس» الإقليمية.