معهد الموارد العالمية: ليبيا ضمن 25 دولة في العالم تتعرض لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

صنف معهد الموارد العالمية ليبيا ضمن 25 دولة في العالم تتعرض حاليا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويا، والذي يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمدادات المياه المتجددة للري والثروة الحيوانية والصناعة والاحتياجات المنزلية.

وأثار المعهد وهو مؤسسة بحثية عالمية مشكلة ندرة وشح المياه التي أصبحت تشكل مصدر قلق عالمي حيث الجفاف قصير المدى يعرض هذه الأماكن في 25 دولة لخطر نفاد المياه ويحث الحكومات في بعض الأحيان على إغلاق الصنابير. وحسب معهد الموارد العالمية فإن من بين الـ25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، جاءت 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين، وقبرص، وقطر، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان. والى جانبهم ليبيا والإمارات العربية المتحدة، واليمن، والعراق، وتونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسورية.

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وفي منتصف أغسطس، حذرت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من مخاطر تنذر باضطرار الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي، للحفاظ على سلامة المنظومات، بينها الاعتداءات على مكونات النهر، وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة في تمويله.

ضغط مائي على 83% من سكان الشرق الأوسط

وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي 83% من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية، إضافة إلى ذلك يتعرض 74% من السكان في جنوب آسيا لظروف مماثلة.

وأفاد معهد الموارد العالمية بأن الطلب على المياه المتاحة في جميع أنحاء العالم آخذ في تجاوز الطلب على المياه المتاح، وأنه على المستوى العالمي، تضاعف الطلب على المياه، منذ العام 1960. ورجح التقرير أن «يكون الطلب المتزايد على المياه نتيجة لتزايد السكان والصناعات، مثل الزراعة المروية، والثروة الحيوانية، وإنتاج الطاقة والتصنيع، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر نقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه، وسياسات الاستخدام غير المستدام للمياه، أو التقلب المتزايد بسبب تغير المناخ، على إمدادات المياه المتاحة».

نصف سكان العالم تحت وطأة الإجهاد المائي

ووفق بيانات التقرير الصادرة كل أربع سنوات، يواجه على المستوى العالمي ما يقرب من اربعة مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60% بحلول العام 2050.

وبخصوص توصيات إدارة أفضل لأزمة المياه اقترح المعهد على الدول المتضررة تحفيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة، واعتماد الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز البنية التحتية للمياه من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، والبنية التحتية الخضراء. كما أكد التقرير أن حماية واستعادة الأراضي الرطبة وأشجار الـ«منغروف» والغابات، لا تؤدي فقط إلى تحسين جودة المياه وبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف والفيضانات فحسب، وإنما توفر أيضا الأموال التي تنفق على تكاليف معالجة المياه.