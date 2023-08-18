ضبط متهم بالترويج للمخدرات على شاطئ الصابري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مركز شرطة الصابري من ضبط شخص بتهمة الترويج للمواد المخدرة على شاطئ بحر الصابري في مدينة بنغازي.

ووردت معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري تفيد بقيام أحد الأشخاص من ذوي السوابق بالإتجار بمادة «الحشيش» المخدرة وحبوب الهلوسة على شاطئ بحر الصابري، وفق بيان صادر اليوم الجمعة، عن مديرية أمن بنغازي.

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ضبط المتهم وبحوزته قطع «حشيش» وحبوب هلوسة.

وبعد البحث والتحري ألقى أعضاء التحريات القبض على المتهم وبحوزته أربع قطع من مادة «الحشيش» المخدرة ومجموعة أقراص من حبوب الهلوسة نوع «ترامادول».

وخلال التحقيقات تبين أن المتهم يدعى «م.ص.خ» وهو من سكان منطقة الصابري، واعترف بما نُسب إليه، وجرت إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المتهم بترويج المخدرات على شاطئ الصابري في بنغازي، 18 أغسطس 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أحراز جرى ضبطها مع المتهم، 18 أغسطس 2023. (مديرية أمن بنغازي)