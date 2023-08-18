نورلاند يشارك في اختتام تدريب قوات إنفاذ القانون الليبية على مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إن بلاده «تدعم جهود ليبيا لتعزيز الأمن داخل حدودها والدفاع ضد التهديدات التي تمس الاستقرار الوطني والإقليمي».

وأشار نورلاند في تغريدة عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا) إلى حضوره، اليوم الجمعة، اختتامًا لبرنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب الذي تموله حكومة الولايات المتحدة «أقيم على شرف مسؤولين من قوات إنفاذ القانون الليبية».

إشادة من نورلاند بالجهود الليبية لتحقيق السلم والاستقرار

وأثنى نورلاند بمشاركة مسؤولي قوات إنفاذ القانون في البرنامج وعلى جهودهم لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا.

وفي مايو الماضي، قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان: إن ليبيا تشارك في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية بهدف تعزيز القدرة على ردع وتعقب وكشف الأنشطة الإرهابية.

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تدريب لمواجهة التحديات الأمنية

وأضاف أوردمان أن التدريب يقود إلى مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم لمساعدة موظفي إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على التعامل مع التحديات الأمنية، مع التأكيد على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ووقتها زار ملحقون من وزارة الدفاع الأميركيين طرابلس واجتمعوا مع عدد من القيادات العسكرية من بينهم رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.

نورلاند خلال مشاركته في اختتام برنامج تدريب قوات إنفاذ القانون الليبية على مكافحة الإرهاب. (حساب السفير بمنصة إكس)