مسؤول مالي: حرب في النيجر تسهل للغرب نهب مواردها مثلما حدث في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال مسؤول مالي إن نشوب حرب في النيجر «تسهل نشاط الإرهابيين الذين سيساعدون دول ناتو وغيرها على نهب موارد البلاد، كما يفعلون في ليبيا اليوم مع الإفلات من العقاب»، وفق اتهامه.

جاء ذلك في تعليق لنائب رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة للمجلس الانتقالي في مالي، فوسينو واتارا، على العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر المقرر أن تنفذها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».

ويصف المسؤول المالي في تصريح لوكالة «سبوتنيك أفريك» الروسية الناطقة باللغة الفرنسية نشرته، مساء الخميس، إعلان بعض رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التدخل بـ«الأمر الطائش» على الرغم أنه لم يحدث إجماع داخلي لصالح استخدام القوة.

مسؤول مالي: قرارات بعض أعضاء «إيكواس» رهينة لباريس وواشنطن

لكن المسؤول المالي استدرك بالقول إن «إيكواس رهينة اليوم في قرارات بعض أعضائها إلى فرنسا والولايات المتحدة»، وأشار إلى الرفض القاطع لمالي وبوركينافاسو وغينيا «حرب في بلد شقيق يتشاركون معه حدودًا»؛ وذلك بسبب تضررهم من «تجربة سيئة بعد تدخل ناتو في ليبيا العام 2011، إذ ما زالت عواقبها تؤثر على جميع دول الساحل حتى اليوم».

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وزعم المسؤول المالي أن «الإرهابيين الموجودين في منطقة الساحل الكبرى هم عناصر تمولها فرنسا جزئيًا»، وقال إن هذه العناصر «جاءت من سورية ودول أخرى عبر دول ناتو لزعزعة استقرار منطقة الساحل».

«التدخل في النيجر سيكون تكرارا لسيناريو ليبيا»

وقال: «في حال ما إذا نشبت حرب في النيجر فإن هذا سيسهل عمل الإرهابيين الذين سيساعدون دول ناتو وغيرها على نهب موارد دول المنطقة، كما يفعلون في ليبيا اليوم مع الإفلات من العقاب»، وواصل موضحًا «التدخل في النيجر ستكون له عواقب كثيرة على منطقة الساحل (..) سيكون تكرارًا لسيناريو ليبيا».

وتذكّر فوسينو واتارا كلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الفرنسي السابق جان إيف لودريان حين رد على طلبه «إنك تطلب اليوم دعمنا حتى تتمكن من التدخل في منطقة الساحل ضد الإرهابيين الذين سلحتهم أنت في ليبيا ضد القذافي». ورد رئيس الدبلوماسية الفرنسية قائلا «هذه هي الحياة».

وسبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر موسكو للأمن الدولي بنسخته الـ11 بموسكو، يوم الثلاثاء، إن «أفريقيا الوسطى ومالي تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية، بعد أن شنّت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا، الأمر الذي أدى إلى انهيار الدولة الليبية».