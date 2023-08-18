«الكهرباء»: صيانة محطة «عثمان» بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إجراء صيانة واسعة داخل محطة «عثمان» بمدينة زليتن؛ في إطار تحسين الجهد ومعالجة الاختناقات بالمنطقة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي ضمن جهود تحسين أداء الشبكة الكهربائية في عدد من المواقع، مشيرة في السياق ذاته إلى تنفيذ فرقتي صيانة إدارة التركيبات العامة طرابلس ودائرة غرب زليتن للأسبوع الثاني على التوالي أعمال صيانة واسعة لعدد من المحطات.

«الكهرباء»: إصلاح جميع الأعطال الناتجة من اشتباكات طرابلس

إخلاء محطة بجنزور وتسليمها إلى شركة الكهرباء

ومساء الأربعاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصلاح كل الأعطال الناتجة من الاشتباكات في العاصمة طرابلس، واستقرار التيار الكهربائي داخلها. وعاد الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس بعد توتر أمني، الإثنين والثلاثاء، أسفر عن وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً، حسب تصريح المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم إلى «بوابة الوسط».

من أعمال الصيانة داخل محطة كهرباء، 18 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة داخل محطة كهرباء، 18 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة داخل محطة كهرباء، 18 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)