دعوة إلى تفعيل حقوق السجناء وقانون العفو خلال ندوة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، ندوة حول القانون رقم 5 لسنة 2005، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا، والتي شهدت دعوات إلى تفعيل حقوق السجناء الواردة بالقانون، إضافة إلى المطالبة بتطبيق قانون العفو.

وحضر الندوة عدد كبير من الأكاديميين والاختصاصيين من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما حضر محامون وقانونيون وإعلاميون واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون وعدد من نشطاء المجتمع المدني، وقُدمت خلالها ثلاث ورقات بحثية، الأولى لمنى بونخيلة بعنوان (التشريعات المنظمة لمؤسسات الاصلاح والتأهيل في ليبيا التحديات والإصلاحات) والثانية للدكتورة فوزية قناو بعنوان (قراءة اجتماعية لواقع مؤسسات الإصلاح والتأهيل في المجتمع الليبي)، بينما الورقة الثالثة كانت بعنوان (الأوضاع الصحية في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا) قدمها الدكتور عوض القويري.

تفعيل القانون بما يتضمنه من حقوق للسجناء

وشدد المشاركون على ضرورة «تفعيل القانون (5) بما يتضمنه من حقوق مختلفة للسجناء من الجنسين سواء تعليمية أو صحية أو نفسية»، إضافة إلى التركيز على «تدريب مسؤولي السجن من الجنسين على احترام قواعد حقوق الإنسان».

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كما حث الحضور على تطبيق قانون العفو العام الصادر في العام 2015؛ للتخفيف من حدة الزحام في السجون وإعادة تقييم دور البيت الاجتماعي وتأكيد أهمية تعاون وزارتي العدل والداخلية مع الباحثين والأكاديميين من خلال السماح لهم بالدخول لرصد واقع تطبيق القانون ومستوى الخدمات المتوافرة.