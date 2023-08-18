رفض شحنة قمح روسية مصابة بآفات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة من القمح «الطري» قادمة من روسيا تقدر بنحو 26 ألفا و300 طن.

ووصلت الشحنة إلى ميناء الخمس البحري، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ارتفاع نسبة الحبوب المصابة بالآفات

وأرجع المركز سبب الرفض إلى ارتفاع نسبة الحبوب المصابة بالآفات، بما يخالف المواصفة الخاصة باستيراد القمح الطري.

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وتستورد ليبيا من روسيا 20% من احتياجاتها من القمح سنويا، حسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» العام الماضي، أشار أيضا إلى استهلاكها 1.25 مليون طن من القمح «الطري» في العام الواحد.

شحنة قمح مرفوضة في ميناء الخمس، 17 أغسطس 2023، (مركز الرقابة على الأغذية)