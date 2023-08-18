حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 18 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب على سرت والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 32 و37 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.