مركز طب الطوارئ: تسيير 7 رحلات لنقل الجرحى إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تجهيز إجراءات تسفير 23 جريحا للعلاج في تونس منذ بداية الاشتباكات في العامة طرابلس، مشيرا إلى تسيير جهاز الإسعاف الطائرة سبع رحلات لنقل الجرحى.

وسبق أن صرح الجهاز بنقله 14 جريحا في حالة خطرة إلى تونس لتلقي العلاج، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ووجه المركز الشكر إلى جميع عناصره الطبية لتلبيتهم النداء الوطني وتقديمهم أنفسهم في سبيل إنقاذ الأرواح.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح خاص وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.