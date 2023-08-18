  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس تدفع ضريبة التوازنات الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 12:56 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس تدفع ضريبة التوازنات الجديدة
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 17 أغسطس 2023
alwasat radio

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، مآلات التوترات الأمنية التي شهدتها مناطق في جنوب شرق طرابلس خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، والتي كادت تدخل البلاد نفقًا مظلمًا آخر، مع تخوفات بتصعيد جديد بين التشكيلات المسحلة.

ومع دخول القبائل على خط الوساطة، والتي أسفرت عن إطلاق آمر اللواء «444 قتال» العقيد محمود حمزة، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة طالبهم بوساطة لإنهاء تداعيات العنف ومنع تكراره، مع تحذير أي جهة تخرق الاتفاق الذي جرى مع أعيان سوق الخمس والنواحي الأربعة.

- الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
- آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
- سكان لـ«بوابة الوسط»: أصوات رماية وانتشار مسلحين في منطقة عين زارة

ويشير مراقبون إلى أن العاصمة طرابلس لا تزال تحت رحمة التوازنات الجديدة، ما يشير إلى أن الأحداث الأخيرة لا تبدو النهاية لمسار أمني وعسكري لا يقل تعقيدًا عن الآخر السياسي، في ظل نفوذ متزايد للتشكيلات المسحلة، وهو الملف الذي ناقشه البرنامج مع كل من: المحلل السياسي فيصل بوالرايقة، والكاتب الصحفي عبدالحكيم معتوق، والمحلل السياسي رمضان التويجر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات

رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»

ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»
اللجنة المركزية تعلن مواعيد انتخابات المجلس البلدي درنة

اللجنة المركزية تعلن مواعيد انتخابات المجلس البلدي درنة
كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس

كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس
هالاند مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

هالاند مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
الأهلي طرابلس يختار 18 لاعبا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختار 18 لاعبا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي

مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي
الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)

الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا

الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا
«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يشدد على وضع قوانين وضوابط للشركات وإعداد دليل حوكمة للتأمين
الحويج يشدد على وضع قوانين وضوابط للشركات وإعداد دليل حوكمة ...
الشهوبي: ميناء الخمس سيشهد مشروعات متعددة
الشهوبي: ميناء الخمس سيشهد مشروعات متعددة
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
شاهد في «اقتصاد بلس»: الليبيون الأكثر حصولا على تأشيرة «شنغن» في المنطقة
شاهد في «اقتصاد بلس»: الليبيون الأكثر حصولا على تأشيرة «شنغن» في ...
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يحذف منشورًا عن ملابسات احتجازه
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يحذف منشورًا عن ملابسات احتجازه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس تدفع ضريبة التوازنات الجديدة
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس تدفع ضريبة التوازنات الجديدة...
«هواوي» تتطلع إلى توسيع نشاطها في ليبيا
«هواوي» تتطلع إلى توسيع نشاطها في ليبيا...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يحذف منشورًا عن ملابسات احتجازه
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يحذف منشورًا عن ملابسات احتجازه...
شاهد في «اقتصاد بلس»: الليبيون الأكثر حصولا على تأشيرة «شنغن» في المنطقة
شاهد في «اقتصاد بلس»: الليبيون الأكثر حصولا على تأشيرة ......
المزيد