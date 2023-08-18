شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس تدفع ضريبة التوازنات الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، مآلات التوترات الأمنية التي شهدتها مناطق في جنوب شرق طرابلس خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، والتي كادت تدخل البلاد نفقًا مظلمًا آخر، مع تخوفات بتصعيد جديد بين التشكيلات المسحلة.

ومع دخول القبائل على خط الوساطة، والتي أسفرت عن إطلاق آمر اللواء «444 قتال» العقيد محمود حمزة، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة طالبهم بوساطة لإنهاء تداعيات العنف ومنع تكراره، مع تحذير أي جهة تخرق الاتفاق الذي جرى مع أعيان سوق الخمس والنواحي الأربعة.

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ويشير مراقبون إلى أن العاصمة طرابلس لا تزال تحت رحمة التوازنات الجديدة، ما يشير إلى أن الأحداث الأخيرة لا تبدو النهاية لمسار أمني وعسكري لا يقل تعقيدًا عن الآخر السياسي، في ظل نفوذ متزايد للتشكيلات المسحلة، وهو الملف الذي ناقشه البرنامج مع كل من: المحلل السياسي فيصل بوالرايقة، والكاتب الصحفي عبدالحكيم معتوق، والمحلل السياسي رمضان التويجر.

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