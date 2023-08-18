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«هواوي» تتطلع إلى توسيع نشاطها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 12:37 صباحا
«هواوي» تتطلع إلى توسيع نشاطها في ليبيا
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
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تتطلع شركة «هواوي» عملاق التكنولوجيا الصينية إلى توسيع نشاطها في ليبيا، «حيث تطمح للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية، والعمل على توطين الصناعات والاستفادة من ليبيا، باعتبارها ذات موقع استراتيجي للانطلاق بالخدمات والسلع نحو السوق الأوروبية والأفريقية»، وفق ما أعلنه مدير عام الشركة في ليبيا وتونس لي وينليانغ.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الخميس، مع مدير عام شركة هواوي في ليبيا وتونس لي وينليانغ، بحضور مستشار الوزير والمدير العام للهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وإدارة الشركات وقسم التعاون الدولي بالوزارة، والمحلق التجاري بالسفارة الليبية في بكين، وإدارة المعارض بالهيئة العامة للمعارض وقسم التعاون الدولي بوزارة الخارجية.

نشاط شركة «هواوي» في ليبيا
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحويج اطلع خلال الاجتماع على نشاط شركة هواوي بمختلف المناطق، ودورها في دعم وتطوير أداء القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي. كما ناقش المشاركون الصعوبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في ليبيا، وسُبل معالجتها والعمل على تعزيز نشاطها بكافة القطاعات.

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وأشار الحويج إلى أن ليبيا تمتلك فرصًا كبيرة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن «الشركات الصينية تعتبر شريكًا أساسيًا لبناء الاقتصاد الوطني، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية؛ لتطوير البنية التحتية بالمطارات والموانئ وتنفيذ طرق دولية من مدن بنغازي ومصراتة وزوارة نحو السوق الأفريقية».

الحويج يدعو شركة «هواوي» إلى التعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسط
ودعا الحويج شركة «هواوي» إلى التعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وذلك «لاستيعاب الكفاءات الوطنية وأصحاب الأفكار الريادية ضمن برامج التدريب والتطوير تسهم في الرفع من قدراتهم».

وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن وفد شركة «هواوي» أكد من جانبه على تطلعات إدارة الشركة الصينية «لتوسيع نشاطها في ليبيا»، مشيراً إلى «رغبة عديد الشركات الصينية للعمل بليبيا، وأبدت اهتمامها عبر تواصلها مع فرع الشركة، حيث تطمح للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية، والعمل على توطين الصناعات والاستفادة من ليبيا باعتبارها ذات موقع استراتيجي للانطلاق بالخدمات والسلع نحو السوق الأوروبية والأفريقية».

كما نوه مدير عام الشركة في ليبيا وتونس لي وينليانغ، إلى وجود تعاون كبير للشركة الصينية مع المؤسسات الحكومية والخاصة في ليبيا في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية.

التعاون مع الشركات الصينية
وأصدر الحويج تعليماته بتكليف الملحق التجاري بالسفارة الليبية لدى الصين ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، بالتعاون مع الشركات الصينية وتقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لإقامة منطقة اقتصادية خاصة بمشاركة القطاع الخاص المحلي، والإعداد لملتقى الأعمال الليبي - الصيني والمعرض المصاحب في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يعقد اجتماعا مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، الخميس 17 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
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