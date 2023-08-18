شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، ملف أسعار رحلات العمرة، على خلفية اعتراض أغلب شركات السفر والسياحة في ليبيا على أسعار تذاكر الطيران، مشيرين إلى مسألة ارتفاع تكاليف السفر من قبل شركات الطيران الليبية.

وطالب وكلاء شركات السفر والسياحة، في بيان، السلطات المختصة ممثلة في مصلحة الطيران المدني بالتعامل بجدة مع شركات الطيران، لإقرار أسعار معقولة للمعتمرين، وتأكيدهم أنهم يقفون مع المعتمرين الليبيين للتأثير بشكل إيجابي، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحافظ على توازن عادل ومنصف في أسعار تذاكر رحلات العمرة.

سبق هذا البيان حملة توقعيات واسعة شملت أغلب أو كل وكلات السفر والسياحية لعدم التعامل مع شركات الطيران الليبية العاملة في مجال العمرة إلى حين تعديل الأسعار.

لمناقشة هذا الملف، يستضيف البرنامج كلاً من: الممثل عن شركات السفر والسياحة بالمنطقة الغربية أحمد بريبش، وأكرم الزاوي أحد أعضاء اللجنة المشكلة من هيئة السياحة بالمنطقة الغربية.

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