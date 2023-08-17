شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على تعرض المناطق السياحية في شرق ليبيا إلى اعتداء متكرر من الزوار، سواء بإلقاء القمامة بشكل يشوه المكان، أو ثقافة الكتابة على جدران المباني التاريخية بذكريات الزائرين، في حين تعتبر هذه الاعتداءات جريمة يعاقب عليها القانون.

انطلاق مهرجان بنغازي السلام

كما أشار البرنامج إلى انطلاق مهرجان بنغازي السلام في نسخته الثانية، والتي شملت عدة ألعاب، والتي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة جميع الفئات، وهو مهرجان موسمي، في فصلي الصيف والشتاء.

اختتام بطولة كرة السلة للجالية الفلبينية بمرسى البريقة

ولفت البرنامج أيضًا إلى اختتام بطولة كرة السلة للجالية الفلبينية بمرسى البريقة؛ حيث حصل فريق سرت بالمنطقة الأولى على كأس البطولة، بحضور رئيسة الجالية الفلبينية وعدد من المستخدمين.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»