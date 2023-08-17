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بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 05:41 مساء
بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ جنوب ليبيا
سيارة إسعاف متوقفة عند مدخل قاعدة الويغ جنوب ليبيا. (أرشيفية: الناطق باسم القيادة العامة)
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زعمت قناة تلفزيونية أفريقية نقل القوات الفرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ الجوية في جنوب ليبيا على بعد 500 كيلومتر من الحدود بين النيجر وتشاد، في إطار التطورات الجارية في النيجر.

وحسب قناة «أفريكا ميديا» الكائن مقرها في دولة الكاميرون، اليوم الخميس، فإن الهدف من الحركة العسكرية الفرنسية هو دخول نيامي عاصمة النيجر، بالتوازي مع توجه محتمل لقوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» إلى التدخل عسكريًّا.

موقف فرنسا في النيجر
ويتبنى الغرب خاصة فرنسا عدة خيارات حتى لا يفقدوا وجودهم في النيجر، لأن باريس لديها شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والإستراتيجية، وعلى رأسها استغلال الطاقة ومعادن الدول الأفريقية.

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وتكمن أهمية النيجر بالنسبة لمستعمرها السابق فرنسا مع التحولات الجذرية في المنطقة، بعد تراجع نفوذها وطردها من مالي وبوركينا فاسو.

من يسيطر على قاعدة الويغ جنوب ليبيا؟
وفي 2019 سيطرت قوّات القيادة العامة على قاعدة الويغ الواقعة في منطقة القطرون أقصى الجنوب الليبي، بعدما ظلت نقطة تمركز للمرتزقة التشاديين، طيلة السنوات الماضية وخروجها عن سيطرة الدولة منذ العام 2012.

ويجتمع اليوم وغدًا في أكرا عاصمة غانا قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لوضع خطة نهائية لنشر قوات الاحتياط في النيجر والذي سبقها إعلام مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، رفضه لاستعمال القوة العسكرية لإعادة الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

مدخل قاعدة الويغ جنوب ليبيا. (أرشيفية: الناطق باسم القيادة العامة)
مدخل قاعدة الويغ جنوب ليبيا. (أرشيفية: الناطق باسم القيادة العامة)
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