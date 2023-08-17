ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

وصف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الانتقادات الموجهة إليه حول التدخل العسكري في ليبيا قبل 12 عامًا بـ«السخيفة»، قائلًا: إن الأمر جرى «بتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)»، مفندًا إعطاء أوامر بقتل العقيد الراحل معمر القذافي.

وتطرق نيكولا ساركوزي في مقابلة مع جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، نشرت اليوم الخميس، بمناسبة صدور تكملة لمذكراته السياسية (2008-2012)، إلى عدة ملفات من بينها الوضع الليبي منذ 2011 والانقلاب العسكري في النيجر والعلاقات الفرنسية مع الجزائر والمغرب.

ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا

وهاجم الرئيس الفرنسي الأسبق خلفه الرئيس فرانسوا هولاند الذي حكم الإليزيه ما بين أعوام 2012 و2017 بسبب ما سماه «التخلي عن القضية الليبية»، وذلك على خلفية شن تدخل فرنسي ضمن تحالف دولي، لإسقاط نظام معمر القذافي.

ودافع ساركوزي خلال المقابلة عن نفسه بتفنيده توجيه تعليمات بالقضاء على القذافي، ووجه سهامه إلى حاشية النظام الليبي السابق، التي قال إنها «انتقمت مني من خلال الادعاء بأنه موّل حملتي الانتخابية في عام 2007».

وعاد ساركوزي إلى التذكير باعترافات سابقة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي أكد أن «التخلي عن الديمقراطية الوليدة في ليبيا عام 2012 كان أكبر أخطاء سياسته الخارجية».

التطورات في النيجر

وتعقيبًا على التطورات في النيجر، قال ساركوزي، إنه ليس لديه أدنى شك في أنه لا يمكن للانقلاب العسكري في النيجر إلا أن ينتهي بالفشل، مضيفًا أنه يعتقد أن استمرار القوات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل على المدى الطويل هو الذي تسبب في الكراهية ضد باريس.

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ويرتقب صدور كتاب «زمن المعارك» لنيكولا ساركوزي الذي يروي نهاية ولايته من 2009 إلى 2011 في 22 أغسطس الجاري.

عملية التخلص من القذافي

وتفند شهادة مسؤول محطة طرابلس في المديرية العامة للاستخبارات الخارجية الفرنسية، ادعاءات ساركوزي الذي قال في كتاب له قبل أشهر: إن العملية التي قادتها بريطانيا وفرنسا للتخلص من القذافي عام 2011 كانت «خطأ كارثيًّا». ونشر جان - فرانسوا لويليه، كتابًا تحدث فيه عن أخطاء العملية التي قادتها قوات الناتو.

ووصف لويليه في كتابه «رجل طرابلس: مذكرات عميل سري» وفي مقابلاته الصحفية، تنفيذَ قرار لم يكن مفهومًا من الرئيس نيكولا ساركوزي لدعم المتمردين ضد القذافي رغم علاقاته مع الزعيم الليبي المتقلب. وقال «جرت إدارة العمليات العسكرية بمهارة فائقة لكن لم يجرِ التفكير بها سياسيًّا وتركت تداعيات كارثية، وكانت شائكة لأن القذافي مد يده للغرب، ولم نمسك باليد التي مُدت إلينا بل قطعنا الرأس، وأجد هذا غير أخلاقي» بحسب ما قال.

وتابع «لقد تخلصنا من القذافي ودمرنا بلده بدون القلق من أنه كان حصنًا ضد الإرهاب ولم تكن العواقب الكارثية لهذه الحملة متوقعة، ومن غير المفهوم محاولة بحث ساركوزي عن رأسه» أي القذافي.

ولم يشر لويليه إلى الاتهامات التي قادت لمواجهة ساركوزي أمام المحكمة في مايو، وأنه أخذ تمويلًا ماليًّا لحملته الرئاسية عام 2007 من نظام القذافي، ولكنه استعاد علاقاته مع الدائرة المقربة من القذافي والذين قالوا إنهم قدموا الملايين لساركوزي.

ونفى لوليه المزاعم بأن عملاء فرنسيين قتلوا القذافي عندما حاصره المتمردون وقتلوه في أكتوبر 2011. في المقابل، أكد وجود قوات فرنسية من خدمات التحرك التابعة للمخابرات داخل صفوف الثوار الليبيين، كما أشار إلى وجود قوات خاصة بريطانية «أس إي أس».

تعاون المخابرات الفرنسية والبريطانية في ليبيا

ونقلت يوم 10 يوليو جريدة «التايمز» البريطانية تفاصيل التعاون الفرنسي البريطاني، وقالت: إنه كمثال عن السرية داخل المخابرات الخارجية الفرنسية، دعا رجل أسكتلندي باسم بيرس لويليه إلى تونس وطلب منه ربط قوات «أس إي أس» مع جنود المخابرات الفرنسية في ليبيا، وقال: «كان عنصرًا من خدمات استخباراتية أجنبية هو من أخبرني عن وجود زملائي في البلد.. ابتسمت وتظاهرت بأنني أعرف».

وحصلت العملية عندما أقنع ساركوزي، رئيسَ الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالمشاركة في التخلص من القذافي. ووصف العميل السابق العملية بأنها بقيادة فرنسية مع أن البريطانيين تجاوزوا الفرنسيين في بعض الأحيان. ففي مارس، سافر رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية إلى تونس لمقابلة موسى كوسا، وزير خارجية القذافي، لمحاولة إقناعه بالانشقاق إلى فرنسا.

وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا ترتب طائرة لنقله، علموا أن المخابرات الخارجية البريطانية أخذته من تحت أنوفهم ونقلته إلى لندن، وقال «بلا شك، قدم حلفاؤنا البريطانيون عرضًا أكثر سخاء».