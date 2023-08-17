السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد متوسط سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبالمثل صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار مقابل 6.12 دينار، في حين انخفض سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.25 دينار أمس.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

كما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.17 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.65 دينار مقابل و0.66 دينار أمس.