ضبط تاجر مخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة في مدينة بنغازي شخصا يمتهن الاتجار بالمخدرات، وبحوزته كمية من مخدر «الحشيش».

ووردت معلومات إلى المركز حول تجول المتهم في منطقة سيدي خليفة، حيث جرى إيقافه بعدما حاول الفرار بسيارته من قوات الأمن، وعثر بحوزته على 15 قطعة من «الحشيش» مختلفة الأحجام ومبلغ مالي وأدوات تعاطي وسكين، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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واعترف المتهم بالاتجار في «الحشيش» وتعاطيه، وأُحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي.