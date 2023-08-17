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محللة إيطالية تحذر من تصاعد التوترات في ليبيا مجددا بسبب تغير التوازن السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 07:57 صباحا
محللة إيطالية تحذر من تصاعد التوترات في ليبيا مجددا بسبب تغير التوازن السياسي
دخان يتصاعد من أحد أحياء طرابلس، 15 أغسطس 2023، (ا ف ب)
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حذرت المحللة الجيوسياسية الإيطالية روبرتا لا فورتيتسا من تصاعد التوترات مرة أخرى في ليبيا نتيجة تغير التوازن السياسي بها، مشيرة إلى أن الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في طرابلس «جنب البلاد تصعيدا عسكريا وشيكا».

وأوضحت، في حديثها إلى وكالة «نوفا» أمس الأربعاء، أن «إعادة التنظيم العام للتوازن السياسي» في ليبيا «تُجرى منذ شهور»، مشيرة إلى «سلسلة لقاءات بين مقربون من (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد) الدبيبة و(قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة) حفتر»، وعقبت: «فرضيات مختلفة بشأن اتفاق حكومي محتمل بين الرجلين القويين في ليبيا يمكن أن تؤثر بشكل متزايد على توازن الجماعات المسلحة وقيادتها»، حسب قولها.

الجماعات المسلحة لن تتخلى عن مناصبها
وأضافت المحللة الإيطالية أن الجماعات المسلحة المختلفة الناشطة في ليبيا «لن ترغب في التخلي عن المناصب التي اكتسبتها بالفعل، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تزيد الضغط على الشخصيات السياسية الرئيسية في البلاد».

ولفتت فورتيتسا إلى أنه «على الرغم من أن هدوءا جزئيا ساد في المناطق الجنوبية من طرابلس وعلى طول طريق عين زارة الذي يربط المنطقة المتجانسة في جنوب شرق طرابلس والمنطقة القريبة من الجامعة، لا تزال عدة جماعات مسلحة معبأة ومحتشدة في جميع أنحاء المنطقة».

وأكدت أن ما شهدته طرابلس «ليس أول مواجهات مسلحة بين المليشيات، ومع ذلك كانت أعمال العنف خلال الـ48 ساعة الماضية هي الأشد حدة في الأشهر الأخيرة، وقبل كل شيء، أثرت بشكل مباشر على اثنتين من أقوى الجماعات المسلحة وأكثرها نفوذاً وتنظيماً في طرابلس».

الأحداث في طرابلس
وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة الإثنين الماضي، ثم هدأت الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

- مركز طب الطوارئ إلى «بوابة الوسط»: 50 قتيلاً حصيلة اشتباكات طرابلس
- مصادر إلى «بوابة الوسط»: إطلاق آمر اللواء «444 قتال» محمود حمزة
الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
شاهد في «وسط الخبر»: بعد الاشتباكات.. طرابلس تلملم نفسها ولا ضمانات للقادم

وأمس الأربعاء، أفادت مصادر في العاصمة طرابلس إلى «بوابة الوسط» بإطلاق آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، وسمع سكان في المدينة أصوات إطلاق رصاص في الهواء وألعاب نارية من قِبل أنصار اللواء؛ احتفاءً بإطلاقه، فيما اعتبر مصدر أمني، أن إطلاق العقيد حمزة جاء لاحتواء حالة التوتر الأمني التي تشهدها العاصمة، متمثلة في حالة الاستنفار وانتشار المظاهر المسلحة في عديد مناطق طرابلس بسبب تداول شائعات تتعلق بمصير آمر اللواء.


وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح خاص وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.

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