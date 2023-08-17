«الكهرباء»: إصلاح جميع الأعطال الناتجة من اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، إصلاح كل الأعطال الناتجة من الاشتباكات في العاصمة طرابلس، واستقرار التيار الكهربائي داخلها.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرق الصيانة في دائرة توزيع طرابلس عكفت منذ ليلة البارحة حتى مساء اليوم على إصلاح الأعطال داخل مناطق العاصمة التي شهدت اشتباكات البارحة، مسببة أضرارا جسيمة في عدة من محطات التوزيع الفرعية، وهي «محطة البث المرئ - محطة مدخل الطبي الخلفي - محطة عمارات الرقابة - محطة مكتب الشركة».

- عودة الكهرباء لمنطقة مول «الملكية» في طرابلس

- عودة الهدوء الحذر إلى محاور الاشتباك في طرابلس

وعاد الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس بعد توتر أمني، الإثنين والثلاثاء، أسفر عن وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.

جانب من الأضرار الناتجة عن الاشتباكات في العاصمة طرابلس، الأربعاء 16 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من الأضرار الناتجة عن الاشتباكات في العاصمة طرابلس، الأربعاء 16 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من الأضرار الناتجة عن الاشتباكات في العاصمة طرابلس، الأربعاء 16 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)