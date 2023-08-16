شاهد في «اقتصاد بلس»: ازدحام على البنزين والسلع والأدوية في العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على تداعيات الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي بدروها أدت إلى ظهور مظاهر الازدحام على شراء السلع والأدوية، واصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، خوفاً من تطور الاشتباكات المسلحة.

وأشار البرنامج إلى إعلان العديد من شركات الطيران استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة الدولي بدءا من اليوم الأربعاء، بعدما غيّرت مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي أمس الثلاثاء.

في هذا السياق، وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني بحصر الأسر المتضررة في المناطق التي شهدت اشتباكات بالعاصمة طرابلس، وتقديم ما يلزم لها.

وتطرق البرنامج أيضا إلى إعلان مصلحة الإحصاء والتعداد، التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إطلاق مشروع التعداد العام للسكان، والتعدادات المصاحبة له، المتوقف منذ العام 2006، نظرا لأهمية البيانات والمؤشرات في عمليات التخطيط، ووضع السياسات العامة التي من شأنها أن تقود عملية التنمية الشاملة.

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