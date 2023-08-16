أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأربعاء 16 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، بالمقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق اليوم عند 5.16 دينار مقابل 5.15 دينار المسجلة أمس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.58 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس الثلاثاء، وكذلك استقر الجنيه الاسترليني أيضًا عند 6.50 وهي القيمة ذاتها التي سجلها أمس الثلاثاء.

واحتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.19 دينار.