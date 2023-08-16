رئيس «الشورى» القطري لتكالة: راغبون في تعزيز التعاون البرلماني

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم، اليوم الأربعاء، محمد تكالة لمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.

وعبر الغانم في رسالة تهنئة وجهها إلى تكالة عن رغبته في «تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين وبصفة خاصة التعاون البرلماني، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين»، وفق بيان منشور على صفحة المجلس الأعلى للدولة بموقع «فيسبوك».

تكالة خلال لقائه مع سفير قطر: الاستحقاق الانتخابي هو هدف «الأعلى للدولة»

سفير قطر يهنئ تكالة على رئاسة مجلس الدولة

وقبل يومين، التقى تكالة مع سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، لبحث التطورات السياسية في ليبيا وتعزيز العلاقات بين البلدين. وبينما هنأه السفير القطري لمناسبة فوزه برئاسة مجلس الدولة، شدد تكالة على أن «تحقيق الاستقرار وعقد الاستحقاق الانتخابي للبلاد» هو هدف المجلس في المرحلة الحالية.

مغادرة المشري رئاسة مجلس الدولة

ومطلع الشهر الجاري فاز محمد تكالة (57 عامًا) برئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 67 صوتًا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتًا.

وغادر المشري المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018. وقد حضر التصويت 131 عضوًا، وغاب عنه ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة، وجرت عملية الفرز في وجود ممثلين عن كل مرشح.