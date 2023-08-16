«العدالة والبناء» يطالب بتدابير لمنع الاشتباكات وإخراج المعسكرات من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

طالب حزب العدالة والبناء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ تدابير ضامنة لحماية المدنيين وتحول دون وقوع الاشتباكات المسلحة وسط الأحياء السكانية، ومنها إخراج المعسكرات خارج العاصمة طرابلس، ووضع إطار واضح للجهات والمؤسسات الأمنية والعسكرية وتبعية واضحة لكل مؤسسة منها.

واستهجن الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، «الاشتباكات المسلحة» التي وقعت في أحياء مختلفة من العاصمة طرابلس اليومين الماضيين، وأودت بحياة 27 قتيلا وعدد من الجرحى والمصابين وخلفت أضرارا بالمباني والممتلكات.

إشادة بدور أعيان سوق الجمعة والنواحي الأربع

وثمّن الحزب كل المساعي التي بذلت في سبيل وقف إطلاق النار وحقن الدماء وحل الإشكال، موجها الشكر خصيصا لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع على مساعيهم الخيرة في ذلك.

كما قدم الحزب تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ودعا وزارة الصحة والمؤسسات المعنية إلى الاهتمام بهم، والوقوف على حالاتهم حتى الشفاء التام.

الأحداث في طرابلس

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين.

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ثم هدأت الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، ونقلته قناة «الوسط» (WTV)، إن الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية جرى خلاله الاتفاق على تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، «جرَّاء الاشتباكات»، مشيرا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.