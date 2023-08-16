السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.11 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، و سعر اليورو عند 5.25 دينار.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

كما لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.