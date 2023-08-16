حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 16 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية في معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و39 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 30 و33 درجة مئوية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات وما جاورها يتخللها سقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.