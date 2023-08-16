الكيلاني توجه بحصر الأسر المتضررة جراء «الاشتباكات» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني بحصر الأسر المتضررة في المناطق التي شهدت اشتباكات بالعاصمة طرابلس وتقديم ما يلزم لها.

جاء ذلك في كتاب إلى رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية في سوق الجمعة وعين زارة وطرابلس المركز، منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ودعت الكيلاني رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بتلك المناطق إلى التعاون والمساعدة في تخفيف الآثار المترتبة عن تلك الأحداث، وتقديم تقارير عاجلة لها بالخصوص.

الأحداث في طرابلس

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين.

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ثم هدأت الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، ونقلته قناة «الوسط» (WTV)، إن الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية جرى خلاله الاتفاق على تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، «جرَّاء الاشتباكات»، مشيرا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.