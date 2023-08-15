تكالة يستقبل الدبيبة بمقر مجلس الدولة ويبحثان ملفات سياسية وأمنية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بمقر المجلس، الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسبوك»، قدّم الدبيبة خلال زيارته التهنئة لرئيس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم وتوليهم لمهامهم.

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وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة طرابلس، إضافة إلى «الجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن».

ويعتقد متابعون للشأن العام في ليبيا أن تغيير رئاسة المجلس الأعلى للدولة يعزز موقف الدبيبة، الذي كان على خلاف مع الرئيس السابق لمجلس الدولة خالد المشري، ويرجحون أيضًا أن تبتعد احتمالات إجراء انتخابا على المدى القصير. لكن تكالة كرر في عديد اللقاءات التي أجراها بعد توليه مهامه مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات.

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 15 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)